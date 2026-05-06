本レンズの発売は2025年11月。それまでLUMIX Sシリーズにおける交換レンズの焦点距離が最長300mmまでにとどまっていたこともあり、ユーザーにとっては待望の登場となった。 外観・仕様 最大径×長さはφ92.0×162.1mm、質量は約1,285g（三脚座含まず）。テレ側が500mmまでに達する超望遠ズームレンズとしては驚くほど小型・軽量であり、待ち望んだユーザーの期待に応えるものだ。