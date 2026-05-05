ローカルLLMアプリ LM StudioでMCPを読み込み、ローカルのファイルを操作させているところ。右側の設定画面でインストールやオンオフを行う Image: かみやまたくみ 無料ダウンロードして使えるAI「ローカルLLM」が2026年に入ってものすごい勢いで高性能になっています。自分はAIコストを圧縮できないかなと思っていろいろと試しているのですが、最近よく使うようになった機能があります。そ