ロッテの育成2位・高橋快秀（四国ILplus・徳島）は、ここまで二軍戦に8試合・8回を投げ、2セーブ、防御率0.00に抑えている。5月5日の楽天二軍戦では4−6の9回に登板すると、先頭のワォーターズを1ボール2ストライクから134キロのフォークで空振り三振、続く小森航大郎を3ボール2ストライクから132キロのスライダーで空振り三振、最後は吉野創士をスライダーで3球三振と、1イニングを三者連続三振に抑えた。◆ 開幕から安定した