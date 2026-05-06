今回紹介するのは、Threadsに投稿された、2匹の猫ちゃんたちの様子。先にクッションでくつろいでいた白猫ちゃんでしたが、後から来たハチワレ猫ちゃんによって滑り落とされてしまったみたいです。投稿はThreadsにて、5.1万回以上表示。いいね数は4000件を超えていました。 【写真：クッションでくつろいでいた白猫→同居猫もくつろぎに来た結果…笑撃の展開】 先にクッション使ってたのに… 今回、Threadsに投稿したのは「