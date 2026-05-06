表情の劇的な変化を見せる猫ちゃんが反響を呼んでいます。話題の投稿は3000件以上の「いいね！」を獲得し「わかる、わかるぞ～昼と夜で顔を使い分けてるのだよ」「確かに同一猫様ですね」とのコメントが寄せられていました。 【写真：キラキラとした瞳の猫→表情が変わると…同じ猫とは思えない『驚きの変貌ぶり』】 同じ猫？ Threadsアカウント「リック(白茶) カイン(白黒)」に投稿されたのは、猫ちゃんの表情の変