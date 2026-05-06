グラビアアイドル・三橋くん(24)が5日、自身のインスタグラムを更新し、X（旧ツイッター）のアカウントが消えたことを報告した。 【写真】肩ひもの食い込みが…見事すぎる三橋くん 「やばい、40万人いるXのアカウントが急に消されました」と報告。「全然戻ってくる気配ないしどのサポートに連絡しても異議申し立てしても反応ない誰か助けてください…」ともどかしい思いを伝えた。 6日午前3時の時点では「こ