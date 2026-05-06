夜の飲食店で「ぼったくり」。決して許される行為ではないものの、一昔前からよく聞く事案であり、どこか“ありふれた事件”のように受け止めるかもしれない。しかし、被害額が一晩で700万円を超えるとなれば、話は別だ。詐欺罪に問われた20代の男性被告人の公判が4月23日、東京地裁であり、検察側は懲役4年を求刑し、結審した。被告人は他の男女2人と共謀し、役割分担のうえで、ぼったくり行為を繰り返していたとされる。被告人ら