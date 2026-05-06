連休の終わりが近づくと、仕事への意欲が戻らない。それどころか「もう出社したくない」と退職まで考えてしまう人もいるかもしれません。連休明けに急に退職することはできるのでしょうか。退職を考えた時には、基本のルールを確認しておく必要があります。労働問題にくわしい今井俊裕弁護士に聞きました。●「仕事がつまらない」そんな理由では退職できない──GW明けに突然辞める際、どのような法的問題が考えられますか。契約の