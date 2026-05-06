◆米大リーグエンゼルス―ホワイトソックス（５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）左肩の炎症のため１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしたエンゼルス・菊池雄星投手（３４）について５日（日本時間６日）、カート・スズキ監督が今後の見通しを明かした。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のＡ・ゴンザレス記者が自身のＸで「３〜４週間は投球を停止することになるが、その後は先発投手として再び調整を進め