ＭＬＢは５日（日本時間６日）、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が「ジェダイの打者」として映画スター・ウォーズ（ＳＷ）の暗黒卿ダース・ベイダーのボールをライトセーバー・バットでかっ飛ばす動画を公式ＳＮＳに投稿した。米国では前日４日が「Ｍａｙｔｈｅｆｏｒｃｅｂｅｗｉｔｈｙｏｕ（フォースの加護があらんことを）」の有名なフレーズフォースと「Ｍａｙｔｈｅ４ｔｈ」（５月４日）をかけて、ＳＷの