昨年９月に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が４１歳の誕生日を迎えたことを報告した。５日に自身のインスタグラムを更新し、「▶しようこはレベルがあがった！ＨＰがあがった！ＭＰがあがった！すばやさがさがった！えがおがふえた！しょこたん歌手活動２０周年これからもぼうけんはつづく！」と書き出した中川。「誕生日５／５！これからもなかよくしてねいつもありがとうご