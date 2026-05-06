東京電力ホールディングス（ＨＤ）が、３月末まで募集した提携企業を６月中に数社に絞り込むことがわかった。外部資本を入れて共同で事業を進める企業連合を組成することで収益力を高めたい考えで、原子力発電以外の事業を手がける中間持ち株会社の設置も視野に入れている。東電ＨＤは１月に認定された再建計画で、福島第一原発事故に伴う廃炉費用の捻出などに向け、外部企業の出資を受け入れる方針を盛り込んだ。３月末まで募