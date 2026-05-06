俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）。映画「90メートル」（2026年）で主演を務めるなど、確かな演技力で注目を集めている山時聡真。そんな山時が演じるのは、みなとが通う鮨アカデミーのクラスメイトで、寡黙だが誰よりも鮨を学びたいという意欲にあふれるクラスの末っ子・森蒼斗だ。第5話では、蒼斗が大学を中退してまで「実家の鮨店を継ぎたい」という強い覚悟を抱いて