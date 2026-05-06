この投稿には「すっかり安心しきった表情ですね」「毛並みも表情も全くの別犬ですね」「穏やかな表情で幸せそう」「助かったよかった！幸せそうでよかった！」「すっかりお家犬ですね」「なんて可愛いの」など多くの絶賛コメントが寄せられています。 写真・動画提供：Xアカウント「@kaehouse2024」さま 執筆：ayano 編集：わんちゃんホンポニュース編集部 ※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。