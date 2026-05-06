ワンプロで遊ぶ時、いつも姫ちゃんに負けてしまうという王くん。この日も姫ちゃんの勢いに押され壁際へ追い詰められてしまった王くんの、二本足立ちで必死に応戦する姿があまりにも可愛いと評判になりました。 「新手なお腹の出し方だね」「可哀想だけど可愛い」と反響を呼び、2万回以上再生されています。 【動画：2匹の赤ちゃん犬が『喧嘩をした』結果→1匹が完全に追い詰められて…まさかの『二本足での応戦』】 いつも負