永井海苔は4月27日、3月23日に72歳で逝去した永井秀典相談役の「お別れの会」をホテルアソシア豊橋で開いた。取引先や海苔業界の関係者など約700人が献花に訪れ故人を偲んだ。秀典氏は1978年（昭和53年）SANKO TRADING（C-ITOH GROUP）入社、80年ナガイグループ入社。93年ナガイグループ代表、永井海苔社長、21年永井海苔会長、24年永井海苔相談役を歴任。また、三河海苔問屋協同組合代表理事、全国海苔問屋協同組合連合会常