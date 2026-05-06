マンチェスター・ユナイテッドが誇る生え抜きのスター、マーカス・ラッシュフォードの去就を巡り、欧州のメガクラブが動きを見せている。『Daily Mail』によると、アーセナルとバイエルン・ミュンヘンが今夏の獲得に向けて動向を注視しているという。現在は期限付き移籍でバルセロナに所属しているが、その将来は依然として不透明だ。バルセロナには2600万ポンドの買い取りオプションが付帯しているものの、行使の可否は現時点で未