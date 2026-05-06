「かつてないほど緊張度は増している」北欧スウェーデンの防衛・航空宇宙大手サーブの日本法人（サーブ・テクノロジーズ・ジャパン）の代表取締役に、日本人として初めて宇梶慧氏が就任しました。サーブはこれまでも数々の装備品が自衛隊に採用されていますが、東アジアのみならず世界の安全保障環境が厳しさを増す中、同社が日本人社長を起用した意味、そして同社がこれから、日本の防衛力向上へどのような手段を提案しようとし