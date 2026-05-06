◆Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ「横浜ＢＵＮＴＡＩ大会〜旗揚げ１０周年記念〜」（５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）長与千種が創設した女子プロレスのマーベラスは５日、横浜ＢＵＮＴＡＩで旗揚げ１０周年記念大会を開催した。アリーナ、スタンド席ともに満員の観衆を集めた記念興行。メインイベントでＡＡＡＷ王者の彩羽匠がＳａｒｅｅｅを破り３度目の防衛を飾るなど試合も激闘の連続となる充実の大会となった。メインイベント後に全選手