タレントのホラン千秋（37）が6日までに自身のインスタグラムを更新。最近のネイルショットを投稿した。自身のインスタグラムで「ここ最近のネイル」とつづった。そして写真では最近のネイルショットやオフショットなどを投稿した。ネットでは「美しい」「手もキレイ！」「素敵」「魅力的」などの声があがった。