コインパーキングを利用する際、「平日と同じ料金だろう」と思い込んでしまう方は少なくありません。しかし、実際には曜日によって料金が大きく変わるケースもあり、想定以上の出費に驚くこともあります。今回のように「土日祝だけ料金が違うのでは？」と指摘されて初めて気づく人も多いでしょう。 この記事では、コインパーキングの料金が曜日によって変わる理由や、どの程度の差があるのか、そして損を