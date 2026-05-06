妊娠中期の妊婦は高温にさらされると早産のリスクが高まるとの研究結果を東京科学大のチームがまとめた。夏の暑さが年々厳しさを増すなか、妊娠１６〜２２週の女性は暑さの影響を受けやすく、早産予防の対策が重要としている。論文が国際学術誌に掲載された。チームは、２０１６〜２０年に生まれた新生児約９８万６０００人のデータを分析した。各都道府県で週平均気温が上位１０％に入る高い気温の週を「高温週」と定義し、妊