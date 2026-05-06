人気レースクイーンの霧島聖子（34）が6日までに自身のインスタグラムを更新。WAKO'SGIRLSのミニスカ・コスチューム姿を披露した。「SUPERGT2026Rd.2富士決勝ARTAMUGEN16号車は8番手スタートから3つポジションを上げ、5位でチェッカーを受けました2日間応援ありがとうございました！」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦決勝のチーム成績を報告。WAKO'SGIRLSのミニスカ・コ