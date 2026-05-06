お手入れをしようとしたら…表情が激変する愛犬の様子が話題になっています。登場するのは、「こなつ」さん（推定9歳・女の子）です。【動画】ムキ顔でも前足預けるわんこ、信頼感じるひとときInstagramでは、“還暦を過ぎた爺”と自身を綴る飼い主さんとの、微笑ましい日常が人気を集めています。今回は、おうちで滑らないように環境面での対策にくわえ、足の裏の毛を定期的にカットする様子が投稿されました。飼い主さんが左前足