◆ ノーノー達成後は未勝利…大矢氏「打線がカバーしてくれれば勝ち投手になってもおかしくない」日本ハム・細野晴希が5日、楽天戦に先発登板。8回102球・4安打11奪三振で完投するも、2本塁打で3失点し今季2敗目を喫した。3月31日にノーヒットノーランを達成するも、その後は未勝利の細野。5日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・真中満氏が「今日の投球も良かったが、本塁打でやられたという試合だった。悪く