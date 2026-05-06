テレビ東京「ウイニング競馬」にレギュラー出演している同局の冨田有紀アナウンサー（27）が、6日までに自身のインスタグラムを更新。ラーメンショットを投稿した。自身のインスタグラムで「GWいかがお過ごしですか？」とつづり始めた。「私は体を目一杯動かした後にラーメンを食べました。メロンソーダも沁みた！」とラーメンショットを投稿した。ハッシュタグでは「#良い汗かいて食べる頃には」「#メンマトッピング」な