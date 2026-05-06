プロゴルファーの河本結（ゆい、27＝RICOH）が6日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ワンショルダーのドレス姿を公開した。「前夜祭でした」とつづり、ワンショルダーのドレス姿の写真をアップした。今週は、7日開幕の国内メジャーの今季初戦「ワールドレディスチャンピオンシップ・サロンパスカップ」（茨城GC西コース）に出場する。昨季は、8月の北海道meijiカップで約1年ぶりに3勝目を挙げ、10月のスタ