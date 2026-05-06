◆米大リーグジャイアンツ―パドレス（５日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）パドレスは左足内転筋負傷で開幕を負傷者リスト（ＩＬ）で迎えた松井裕樹投手が５日（日本時間６日）、戦列復帰したと発表した。左腕Ｋ・ハート投手が降格した。松井は２月のアリゾナ州ピオリアでのキャンプ中に実戦形式の打撃練習で左内転筋を負傷。予定されていた３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場