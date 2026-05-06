演歌歌手の丘みどりが６日までに自身のＳＮＳを更新。幼少期の写真を披露し話題を呼んでいる。インスタグラムに「こどもの日丘みどり４歳初ディズニーランド」とつづると、ディズニーのキャラクターのぬいぐるみを抱え、笑顔を見せる４歳の自身の写真をアップした。この投稿にフォロワーからは「かわいい女の子今は、もっとかわいいですよ〜」「目が今と変わらずクリクリで可愛いですね」「可愛い素敵な思い出だね」