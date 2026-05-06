きのう午前、北アルプス毛勝三山の猫又山付近で行方が分からなくなっていた、東京都の66歳の男性について、上市警察署はさきほど、無事発見されたと発表しました。無事発見されたのは、東京都江戸川区の会社員板倉四郎さん（66）です。上市警察署によりますときのう午前、板倉さんの家族から県警察本部に「4日に下山予定だった家族と連絡が取れない」と通報がありました。きのうは山岳警備隊や県消防ヘリコプターが捜索した