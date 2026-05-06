アストロズの本拠、ダイキンパークのグッズストアでドジャースとの3連戦に合わせ、特別Tシャツなどが販売されている。特別Tシャツは5日（日本時間6日）のアストロズ戦に先発登板するドジャース・大谷翔平と、アストロズ・今井達也のイラストがプリントされた1枚で、値段は40ドル（約6300円）。「これ欲しいな」と日本語が聞こえるなど、日本人ファンを中心に人気を集めていた。大谷と今井は前日の試合前練習で握手、談笑する