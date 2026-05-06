中東情勢が緊迫する中、サウジアラビアとUAE（アラブ首長国連邦）などを訪問した赤沢経済産業大臣は5日、両国と原油の安定供給に向けた協力を確認しました。赤沢大臣は6日に予定されているG7（主要7カ国貿易大臣会合）に先立ち、高市総理の親書を携え、サウジアラビアとUAE（アラブ首長国連邦）を相次いで訪問しました。サウジアラビアではファイサル外相と会談し、エネルギー供給について、協力を深める方針で一致しました。また