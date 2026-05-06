今回は、兄の奥さんに異常にライバル視され、困惑したエピソードを紹介します。「若い女アピールのつもり？」と言われても…「兄の奥さんはなぜか私を異様にライバル視してきて、困惑しています。兄の結婚式の日、式場の控室に行ったときは、兄の奥さんに『なんで振袖なんて着てくるの？』『若い女アピールのつもり？』『私より目立とうとするなんて許せない！』とすごい剣幕で怒鳴られ、『なんなんだこの人……』と思い、びっくり