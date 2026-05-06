カンファレンス準決勝が始まり、プレーオフがさらなる盛り上がりを見せているNBA。その一方で、来シーズン以降を見据えたトレード戦線も水面下で動き始めているようだ。とりわけ、レギュラーシーズン中からさまざまな噂が飛び交っていたヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）に注目が集まっている。 今オフのトレード市場における“主役”と目されるヤニスを