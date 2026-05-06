5月5日（現地時間4日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」ウェスタン・カンファレンス準決勝第1戦が行われ、第6シードのミネソタ・ティンバーウルブズと第2シードのサンアントニオ・スパーズが対戦。試合は終盤までもつれる接戦の末、ウルブズが104－102で先勝を飾った。 敗れたスパーズだったが、ビクター・ウェンバンヤマは歴史的なパフォーマンスを披露。こ