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― ダウは356ドル高と3日ぶりに反発、原油高一服で買い優勢、S&P500・ナスダックが最高値更新 ― ＮＹダウ 49298.25 ( +356.35 ) Ｓ＆Ｐ500 7259.22 ( +58.47 ) ＮＡＳＤＡＱ 25326.13 ( +258.32 ) 米10年債利回り4.425 ( -0.013 ) ＮＹ(WTI)原油102.27 ( -4.15 ) ＮＹ金 4568.5 ( +35.2 ) ＶＩＸ指数17.38 ( -0.91 ) シカゴ日経225先物 (円建て)60620 (