あたたかい季節になり、ひんやりとした口当たりのデザートが恋しくなってきた人も多いのではないでしょうか。【サーティワン】では、アクションゲーム「スーパーマリオギャラクシー」の世界観を余すことなく表現した、愛らしい新作が登場しています。今回は、思わず集めたくなるような特別感のあるおまけ付きのコラボアイスをご紹介します。 限定デザインのカップに注目！ 「ス