プロ野球・西武ライオンズなどで活躍した野球解説者のG.G.佐藤氏が3日、自身のインスタグラムを更新し、愛車を披露した。 【写真】これは攻めてる！漆黒のハチロク 黒のトヨタ・スプリンタートレノ。サイドにはゴールドのラインと「BLACK LIMITED」の文字が入っている。コメントはないが、「#TRUENO」「#AE86」「＃BLACKLIMITED」「#愛車」とハッシュタグで説明している。「AE86」は1983年に発売されたカロ}