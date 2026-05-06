歌手・岩崎良美が3日、自身のインスタグラムを更新。フランス滞在中のショットを披露し、ファンを喜ばせた。 【写真】バックに歴史ある街並みさわやかな半袖姿でパリを満喫 「Bonjour」(ボンジュール＝おはよう)と書き出した投稿で、良美は「あっという間のパリ時間明朝の便で、帰ります今度はいつ来られるかな今日も幸せをありがとう」と、歴史を感じさせる建物が並ぶ街をバックに、半袖姿でテラスから顔をの