米国とイランがホルムズ海峡を巡って再び武力対峙に入った状況で、イランの外交トップが中国を訪問する。終戦交渉が膠着状態に陥り、米国が中国によるイラン産原油の取引を照準に定めると、中国とイランが互いを外交的レバレッジとして対米対応に乗り出したのではないかという分析が出ている。5日（現地時間）、イラン外務省はテレグラムを通じて「アッバス・アラグチ外相がこの日、中国北京に向けて出発する予定」とし、「訪中期