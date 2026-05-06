米国の30年物国債利回りが心理的抵抗線とされる5％を超えた。戦争長期化にともなう原油高への懸念がインフレを刺激し、市場金利上昇を通じた緊縮圧力が大きくなっているウォール・ストリート・ジャーナルによると、4日に30年物米国債利回りは年5．017％で取引を終えた。昨年7月15日の5．027％以降で最も高い水準だ。世界の債券市場のベンチマークである10年物米国債利回りも年4．442％となり、中東情勢悪化直前の2月27日の年3．952