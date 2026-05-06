【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は５日、自身のＳＮＳに、船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を一時的に中止することでイラン側と合意したと発表した。交渉で「大きな進展」があったためとしている。これに先立ち、ルビオ国務長官は同日の記者会見で、２月に始まった米軍による対イラン軍事作戦について、「すでに終了した」と明言し、船舶を誘導して海峡を通過させる作戦に移行していると説明していた