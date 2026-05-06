ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が6日までに自身のインスタグラムを更新。脚線美“悩殺ポーズ”を披露した。「デジタル写真集、オフショット」とつづり、黒のタイトな服で、座りながら左脚を上げているショットなどをアップした。この投稿にフォロワーらからは「綺麗」「お美しい」「とっても素敵です」「めちゃくちゃ可愛い」「最強」「モデルさんデビューしてもいいのではマジ美しく綺麗」「凄い！」などの声が寄せ