なでようとした飼い主の手を前脚でしっかりと押さえ、真顔で拒否する3歳猫の動画がInstagramで話題だ。投稿したのはうたくんです（@utakun._.0417）さん。「猫さまの強い意志を感じる…」「表情と手の角度こんなに完璧な事あるんだ」「わりと目がマジ」と反響が相次ぎ、145.3万回再生、11.8万いいねを記録した。愛猫うたくんの性格やその後のエピソードを飼い主さんに聞いた。【動画カット】このあと前脚でピタッ…首まわりをな