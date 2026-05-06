アメリカのルビオ国務長官は、ホルムズ海峡をめぐる対立の影響でこれまでに民間の船員少なくとも10人が死亡したと明らかにしました。ルビオ国務長官：彼らは格好の標的だ。孤立し、飢え、無防備であり、その結果、少なくとも10人の民間船員がすでに死亡した。ルビオ国務長官は5日の会見で、ペルシャ湾で立ち往生している船舶の船員少なくとも10人が死亡したと明らかにしました。詳細は明らかにしていませんが、精神的負担や食糧事