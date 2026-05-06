老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、個人年金や貯蓄がある人が、公的年金を繰り下げて受け取る場合の考え方について解説します。Q：1964年10月生まれの無職男性です。国民年金・厚生年金をそれぞれど