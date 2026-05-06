明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の女性上司」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、【総合部門】の調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：いとうあさこ2位は、お笑い芸人のいとうあさこさんでした。人生経験に裏打ちされた共感力や人間味が、多くの新入社員から評価されました。部下の気持ちに寄り添ってくれそうな存在として支持を集め、今