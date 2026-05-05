「だって、おじさん同士が体をくっつけて稼ぐ仕事なんてほかにないですよ」。自身のボディーアートをそう客観視するお笑いユニット・ビックスモールンのゴンさん。代名詞の「鳩時計」が海外でバズったのをきっかけに、動画の総再生回数は42億回以上に。そこには涙ぐましい努力がありました。 【写真】「海外では爆笑の渦」若林さんのアドバイスを受け、超有名番組にも進出を果たした様子（全18枚） SNS動画に