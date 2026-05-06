昨年開催された大阪・関西万博の公式キャラクターとして、その異形さから社会現象を巻き起こした「ミャクミャク」。【写真】ミャクミャクと並ぶトゥンクトゥンク国際園芸博覧会の「トゥンクトゥンク」そのバトンを引き継ぐかのように、いま新たな注目を集めているキャラクターがいる。2027年3月に横浜市で開幕を控える国際園芸博覧会の公式マスコット、「トゥンクトゥンク」だ。宇宙のかなたから地球に憧れてやってきた精霊