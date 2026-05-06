27歳の人気モデルが、婚活で年収1億円の東大卒エリートのプロフィールに、「…すごいですよね」と思わず絶句する場面があった。【映像】年収1億円エリートの「完璧」なデートの様子5月5日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第2話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プ